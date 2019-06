Inviterer til utebibliotek

Nyheter

På kveldstid torsdag 27. og lørdag 29. juni flytter Snillfjord bibliotek ut på torget på Krokstadøra. Her kan du låne bøker utendørs, samtidig som du kan benytte deg av kaffeservering.

Målet er å få den gode stemningen fra bibliotekrommet under åpen himmel. Det blir også aktiviteter og leker for barna, og biblioteksjefen håper dette skal bli en familiedag.

— Ideen dukket opp under et møte for bibliotekene i Trøndelag. Det var snakk om ulike måter å treffe publikum på, og hvordan man kunne se biblioteket i uvante omgivelser. Siden vi ligger vendt mot torget på Krokstadøra, begynte jeg å utvikle noen tanker om to slike dager, sier biblioteksjef Linda Johnsen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og Johnsen vil nok synes det er ekstra hyggelig om det kommer noen førstegangsbesøkende til biblioteket disse dagene.