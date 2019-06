Nyheter

UP gjennomførte tirsdag på dagtid en fartskontroll i 80-sonen på E6 i Rennebu.

11 sjåfører mottok forenklede forelegg for hastighet. Høyeste hastighet ble målt til 109 km/t. Dette ga samtidig tre prikker i førerkortet.

I tillegg fikk to sjåfører forelegg for bruk av håndholdt mobil under kjøring.