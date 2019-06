Politiets dom etter Orkangerdagene

Nyheter

Denne helgen har det vært mye aktivitet i Orkanger sentrum i forbindelse med Orkangerdagene. Det var med andre ord mer folk enn vanlig som valgte å ta turen ut på Orkanger denne helga. Lensmann Tor Kristian Haugan sier at det stort sett har gått rolig for seg, men at politiet har fått noen henvendelser i løpet av helga.

- Vi fikk inn noen meldinger både natt til lørdag og natt til søndag. Det var for det meste snakk om høy musikk fra før- og etterfester. Det var mye folk ute denne helga og da blir det en del fester både i forkant og etterkant. Vi ga beskjed et par plasser om at musikken skulle dempes, men ellers gikk det rolig og greit for seg, sier Haugan.