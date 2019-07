Åttende våteste juni på over 100 år

Nyheter

Meteorologisk institutt melder at det i juni i år har kommet 50 prosent mer nedbør enn normalt.

Faktisk er det noen stasjoner i Finnmark, Nordland og på Østlandet som fikk 100–150 prosent mer enn det som er normal nedbør i juni. Lurøy i Helgeland i Nordland stakk av med nedbørsrekorden i juni. 29. juni kom det 91,2 millimeter regn i løpet av et døgn.

Og det er ikke bare juni som har vært våt, og det er heller ikke på noen måte innbilning at denne forsommeren har vært av det våte slaget. Også mai var våt, og ble kronet til den fjerde våteste mai på over hundre år. Men juni var altså litt tørrere, ifølge klimaforsker Hanne Heiberg ved Meteorologisk institutt.

Hvis det kan være til noen trøst, så var juni i 1964 den aller våteste juni måned i samme tidsrom, med 75 prosent mer nedbør enn normalen. Juni i 1927 var derimot den tørreste juni måneden som er registrert, med bare 20 prosent av forventet nedbør.

De våteste stasjonene i år var:

¤ Lifjell – Øysteinnatten (Bø, Telemark) 270,6 millimeter.

¤ Sisovatnet (Sørfold, Nordland) 270,3 millimeter.

¤ Lurøy (Nordland) 258,1 millimeter.

¤ Gullfjellet (Bergen, Hordaland) 247,2 millimeter.

Altså var det flere steder det var våtere enn i Trøndelag.

De tørreste stasjonene var:

¤ Skåbu (Nord-Fron, Oppland) 7,8 millimeter.

¤ Majavatn V (Grane, Nordland) 11,6 millimeter.

¤ Valle (Aust-Agder) 16,9 millimeter.

Varmere enn normalen

Men om det har vært vått, så kan det til trøst opplyses at månedstemperaturen for hele landet har vært 0,5 °C over normalen. Juni i år er blant de tredve varmeste månedene siden 1900. Kaldest var det i Finnmark med avvik 0-1,5 grader under normalen. Relativt varmest var det i Møre og Romsdal med avvik fra 1,5 til 2 grader over normalen.