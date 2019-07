Ei prinsesse fra Hawaii, en fyrste fra Monaco og ei kjerring med øks: – Dette er en mystisk plass

Nyheter

På toppen av Skaun, nesten utenfor allfarvei, ligger et litt bortgjemt sted. Stedet heter Lisbetsæter. Rundt det store hvite og grønne hovedhuset, som ligger på oversiden av mange små innsjøer, ligger tolv røde og hvite paviljonger. Sammen tegner all denne idyllen et bilde av det som en gang var, men som ikke lenger er.