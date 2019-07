Blond kvinne etterlyser flørten på byen

Nyheter

En fortvilet kvinne med hjertebank tok etter sist helg kontakt med ST i håp om å få litt hjelp: Hun ønsker inderlig å komme i kontakt med en mann hun traff på byen lørdag kveld, men som hun dessverre ikke har navn og telefonnummer til.

- Dette er litt teit, men jeg vet ikke noe annet alternativ i denne situasjonen. Jeg vil helst være anonym siden dette er litt flaut. Jeg prøver alt for å få fred i sjelen, og jeg kommer ikke på noen andre måter å gjøre dette på, sier hun.

Tok buss sammen

Historien er som følger: Hun og ei venninne gikk på sistebussen fra Fannrem/Orkanger på lørdagskvelden. De gikk på i Brekka i Buvika, og dette var buss 410 på gammelveien.

Da hun kom på bussen, la hun merke til denne fyren som allerede var på bussen. Han satt rett bak den bakerste utgangen. Venninnene satte seg litt lenger fram, og de og mannen gikk av bussen samtidig i Dronningens gate i Trondheim. Damene gikk så til utestedet Lille London og tok en øl. Og hvem andre stod plutselig der? Jo, mannen på bussen.

- Hvordan vil du beskrive ham?

- Han hadde åpen dongeriskjorte med vanlig t-skjorte under, og dongeribukse. Han var ganske høy og kraftig, og han hadde brunt hår. Alderen hans er vanskelig å si, men jeg vil tippe i slutten av 30-årene, muligens begynnelsen av 40-årene, sier hun.

Vekslet blikk

Kvinnen forteller at hun og mannen vekslet blikk flere ganger der inne. Med andre ord: Det var en viss interesse fra begge parter «i lufta». Etter hvert kom de i snakk.

- Jeg mener han sa at han var fra Fannrem. Jeg er litt usikker, men mener det var det han sa, forteller hun.

Denne kvelden var det Metallica-konsert i Trondheim, og det var masse folk i byen. På grunn av kaoset avtalte de og møtes igjen på nattbussen hjem, som gikk klokka 02.30.

- Vi skulle fortsette praten der, sier hun.

Kom aldri

Men mannen kom aldri til bussholdeplassen. Og han satt aldri på denne bussen.

- Det var derfor hjertet sank i brystet mitt da nattbussen kjørte uten at han var med. Den tanken hadde jo ikke slått meg, derfor spurte jeg heller ikke om navn og nummer til ham på Lille London. Og nå sitter jeg her som et spørsmålstegn: Hvem var denne karen? For det skulle jeg gjerne funnet ut av, sier hun.

- Tenker du mye på ham?

- Uvissheten gjør det vanskelig å glemme ham, ja. Jeg lurer på hvem han er, og jeg kunne godt tenkt meg å bli bedre kjent med ham, svarer hun.

Bosted: Orkdal?

- Hvordan skal han huske på deg?

- Jeg gikk på bussen i Brekka i Buvika. Jeg har langt lyst hår og hadde på skinnjakke med grønn skjorte under, og jeg var sammen med ei venninne som hadde kort hår og briller, og som er en god del kortere enn meg, forklarer hun.

- Hvilke forhåpninger har du til denne «etterlysningen»?

- Ingen store forhåpninger, men nå har jeg i alle fall prøvd. Og hvis han leser dette, vet han nok hvem jeg er, sier kvinnen, som håper å komme i kontakt med mannen, som trolig bor i Orkdal et sted.

Ta kontakt

- Hvordan skal han komme i kontakt med deg?

- I og med at jeg ønsker å være anonym i avisa, kan kanskje kontakten formidles gjennom dere? spør hun forhåpningsfullt.

Samtidig håper hun kanskje ST-leserne kan hjelpe henne med å spre saken på sosiale medier.

Til denne mannen: ST har kontaktopplysninger om kvinnen som leter etter deg. De får du ved å henvende deg til artikkelens journalist.