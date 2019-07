Stjal verktøy for opp mot 100 000 kroner

Nyheter

Agdenes kommune er godt i rute med tidenes største investering til 165 millioner kroner: Agdenes helse- og omsorgssenter.

Første byggetrinn av det nye helse- og omsorgssenteret sto ferdig i oktober i fjor. Da flyttet sykehjemsdrifta over i den nye delen, mens man gikk i gang med å rive siste del av gamlebygget for å gjøre plass til byttetrinn to.

Byggetrinn to er godt i gang på Hamnahaugen i Lensvik, og til jul skal beboere og ansatte være innflyttet i nye lokaler på den sjønære tomta i Lensvik sentrum.

Men natt til onsdag denne uka ble det gjort innbrudd på byggeplassen, selv om den er inngjerdet.

- Låsen på et verktøyskap som tilhører en entreprenør, er klippet av. Verktøy for mellom 50 000 og 100 000 kroner er stjålet, forteller lensmann Tor Kristian Haugan.

Politiet er på åstedsundersøkelse onsdag formiddag. Først da vil man ha en komplett oversikt over hva som er gjort, hva som er stjålet, og om det eventuelt er mulig å sikre spor etter tyvene.

Dette er bare ett av flere tyverier i vårt område i det siste der verktøy er blitt stjålet. Blant annet skjedde det samme søndag 23. juni på byggeplassen til det nye folkehelsesenteret på Orkanger.