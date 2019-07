Lokal valuta eller norske kroner når vi er i utlandet?

Nyheter

Det spørsmålet dukker alltid opp når vi står der og skal gjøre opp for oss enten det er på restaurant, i butikker eller i minibanken.

- Du bør alltid velge lokal valuta. Hvis ikke risikerer du å kaste penger ut vinduet.

Dårlige valutakurser

Det sier Anders Fagereng, daglig leder i forbrukerportalen Dinero.no.

– Bankene og brukerstedene tjener store summer på en virksomhet som nærmest framstår som svindel når man vet hva som faktisk foregår, mener Fagereng.

Han viser til at mange minibanker og terminaler tilbyr såkalt dynamisk valutakonvertering (DCC) når vi kommer med våre norske kort for å gjennomføre en transaksjon. DCC betyr kort fortaltat du får opp sluttsummen for transaksjonen «oversatt» til norske kroner umiddelbart. Det gjør prisen forutsigbar. Men forutsigbarheten har ifølge Fagereng en pris, og den prisen kommer altså i form av dårlige valutakurser.

Valutakursen er høyere

Ved slike konverteringer er det banken eller brukerstedet som selv bestemmer kursen. Den kursen er ofte en god del høyere enn den faktiske kursen på transaksjonsdagen. Dette mellomlegget, som ofte er stort, havner i banken eller brukerstedets konto. Og det koster oss forbrukerne dyrt.

Ifølge Fagereng vet de færreste hva vi går med på når vi velger det ene framfor det andre alternativet.

- Prosessen ser dessuten ut til å være designet for å forvirre brukerne til å ta det dyreste valget, føyer han til.

Blir forvirret

Da han selv var på ferie i Portugal nylig, opplevde han også å bli forvirret da han ble tilbudt å gjennomføre transaksjonen i norske kroner.

– Da jeg tok ut penger i minibanken, presenterte banken prisen i norske kroner. Jeg fikk to valg: «avbryt» eller «fortsett». Her ser jeg for meg at mange tror at hele transaksjonen avbrytes når man velger dette alternativet, men det er altså ikke tilfellet. Du må velge avbryt for å unngå den fordyrende valutakonverteringen, forteller han.

Fagereng regner det som meget sannsynlig at svært mange velger å fortsette i frykt for å avbryte uttaksprosessen og måtte starte på nytt igjen.

Kortet gir best kurs

Enten du har et debetkort med BankAxept eller et kredittkort, er det betalingsnettverk som Visa og Mastercard som benyttes, når du bruker kortet i utlandet. Velger du den lokale valutaen, er det disse betalingsnettverkene som bestemmer kursen, og denne er altså mye mer fordelaktig enn hva den dynamiske valutakonverteringen gir.

– Når vi sammenligner Visa og Mastercard sine kurser over tid, ser vi at disse er relativt like. Det er bare et par øre som skiller aktørene. Hvem som gir best kurs, varierer såpass mye at det framstår som irrelevant i valutaperspektiv hvilket nettverk kortet ditt har, forklarer Fagereng.

Han understreker også at det spiller liten rolle hva kursen er, dersom du kaster bort flere hundre kroner i kortgebyrer på reisen.

Han anbefaler å ha med et kort som ikke krever gebyr for uttak.

- Les prislisten for kortet du har. Kanskje må du vurdere og skifte bank? antyder han.