Rådmannen har behandlet Aarviks byggesøknad på nytt. Her er svaret

Nyheter

Sebastian Aarvik har søkt kommunen om å rive en falleferdig låve, uthus og drivhus for å sette opp et nytt redskapshus med stall. Det 540 kvadratmeter store redskapshuset skal benyttes til oppstilling av utstyr til drift av gården, samt biler. Stallen skal brukes på hobbybasis. Byggingen vil føre til at 180 kvadratmeter dyrkajord går tapt.