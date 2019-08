Holla-støy er bare midlertidig

Nyheter

ST har mottatt «bekymringstips» om støy fra Wacker Holla Metall i Hemne i forbindelse med at nyovnen er i oppstartsfasen. I tillegg har det også starta en diskusjon på Facebook om det samme.

Folk er bekymret for at den støyen som høres over store deler av Kyrksæterøra blir permanent.

Det kan adm.dir. Torbjørn Halland avkrefte.

— Nyovnen er under oppvarming, og det skjer uten lyddemping. Det er årsaken til at folk kan høre støy. Når ovnen er i normal drift, vil støyen forsvinne, sier Halland.

— Når blir det støyfritt?

— Vi snakker om noen få dager. Vi skal ha et møte torsdag der det blir endelig bestemt når vi setter ovnen i normal drift, sier Halland.

Tyskeide Holla har nå ferdigstilt verdens største silisiumovn for ca. én milliard kroner. Den vil bidra til en betydelig produksjonsøkning, og er ei investering for framtida for både verket og Hemne-samfunnet.