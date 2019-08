Kommunereform i praksis

Nyheter

Halsa-elevene som har søkt og fått plass på Hemne Videregående skole og er lovet gratis skoleskyss, vet enda ikke om de får buss! Foreløpig er de tilbudt kr 2,50 pr km fra Trøndelag Fylkeskommune for å komme seg til skolen på egenhånd!

Fylkeskommunen har heller ikke avgjort om det blir buss etter nyttår. Heim rakk ikke å få på plass en løsning selv om dette har blitt tatt opp av representanter fra HalsaLista både i Fellesnemnda, Fylkeskommunen, AtB og i Halsa kommunestyre i over et år.

Når hadde Heim kommune tenkt å informere innbyggerne? I sitt nyhetsbrev 28. juni skriver rådmann Aarvaag at «Det blir satt opp skoleskyss mellom Kyrksæterøra og Halsa for elever på videregående skole fra høsten 2019», men få dager før skolestart har elevene enda ikke fått noen avklaring.

Referatet fra møtet mellom Heim kommune og Trøndelag Fylkeskommunene 26. juni, altså to dager før nyhetsbrevet til rådmannen, viser at avtalen om fritt skolevalg for Halsa-elevene bare gjelder i 1 år! Neste år kan vi dermed miste muligheten til å søke videregående skole i Surnadal, Tingvoll eller Kristiansund. Ledelsen i Heim har tidligere kommet med forsikringer om at elevene fortsatt skal kunne søke i Møre og Romsdal. De har skjult fakta om avtalen. Vil de lure Halsa-innbyggerne?

HalsaLista vil kjempe for at avtalen skal forlenges flere år framover. En solid representantasjon fra Halsa i det nye kommunestyret i Heim vil bidra til at elevene våre får søke på videregående i Møre og Romsdal også i framtida.

Stem på HalsaLista.

Anne Betten, Marita Swensen Vaagland og Therese Røen

HalsaLista