Oppvaskmøte da PMU godkjente Aarviks søknad - på to vilkår

På tirsdag ble den såkalte «Aarvik-saken» behandlet i plan og miljøutvalget (PMU) i Skaun for tredje gang. Nok en gang ble utfallet det samme; et enstemmig PMU godkjente Sebastian Aarviks søknad om å få dispensasjon fra jordvernet til å sette opp et 540 kvadrameter stort redskapshus på bekostning av 180 kvadrameter dyrkajord.