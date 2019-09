– Mange unge sliter med rus, kriminalitet og psykososiale utfordringer

Nyheter

– Det jeg vil ha mer fokus på er å bekjempe ensomhet og utenforskap i samfunnet. Jeg leder integreringsrådet i Trøndelag fylkeskommune, og ser hvor mange ungdommer som sliter med rus, kriminalitet, sosiale og psykiske utfordringer, og det fører ofte til livsstilssykdommer. Forskere sier at hovedårsaken er ensomhet, at for mange føler seg utenfor. De føler at de ikke har nettverk, og at livet ikke har noen mening, sier Pareja til ST.