Slik ble Steinar Sommervold hedret av Orkla-familien

Lørdag ettermiddag tok Orkla imot Gjøvik-Lyn i 3. divisjon på Orkla Sparebank stadion. Før kampstart ble Steinar Sommervold hedret med ett minutts applaus og avspilling av sangen "You'll Never Walk Alone" som tilhører favorittlaget hans, Liverpool. Det var Sommervold som omkom i en møteulykke på E39 ved Dyregrova på Søvasskjølen søndag.

Selve hederen av 43-åringen fra Fannrem kan du se i videovinduet øverst fra 4 minutter og 30 sekunder ut i videoen.

I tillegg til å være en ihuga Liverpool-supporter, så fulgte han også sitt lokale fotballag Orkla i tykt og tynt. 43-åringen var bortimot på alle hjemmekamper til Orkla og er naturligvis dypt savnet i Orkla-miljøet.

Både spillere, dommere og publikum sto og klappet i ett minutt etter at deler av "You Never Walk Alone" var spilt over stadionanlegget.

Både Orkla og bortelaget Gjøvik-Lyn spilte med sørgebånd i kampen som til slutt endte 2-1 til Gjøvik-Lyn.