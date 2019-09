Skjulte narkotika i endetarmen

Nyheter

En mann i 40-åra bosatt i Skaun kommune, må møte i retten og svare for to forhold han står tiltalt for.

En torsdag kveld i januar i år ble han stoppet i en annen kommune i Trøndelag. Han var da påvirket av amfetamin med en påvirkning tilsvarende 0,5 alkoholpromille.

Den påfølgende natta da han skulle settes i politiarresten, fant politiet nesten ti gram amfetamin skjul i mannens endetarmsåpning.

I tiltalebeslutningen, utferdiget av Politimesteren i Trøndelag, står det at det vil bli lagt ned påstand om tap av førerretten.