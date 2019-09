«Pappan min har kjørt for fort!»

Nyheter

Torsdag formiddag var politiet på besøk i Gjølme barnehage i Råbygda i Orkdal. Den lokale patruljen tar av og til turen innom barnehager og skoler i nedslagsfelt for å drive forebyggende arbeid.

Men slike besøk er også ifølge politiet en arena for mange gode tips. Ikke sjelden er det unger som forteller at pappa blant annet bruker å kjøre litt for fort.

- I løpet av et barnehagebesøk mottar politiet ofte tips om straffbare forhold. Foreldre kan derimot ta det med ro, da vi som regel ikke oppretter sak i ettertid på mye av dette, skriver politiet humoristisk på sin egen Facebook-side.

Torsdag var det en nysgjerrig gjeng som fikk prøvesitte patruljebilen Charlie 30.