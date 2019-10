Damene hyllet Ole (75)

Nyheter

Ole Kvernstad fylte nylig 75 år. Kvernstad er tidligere fotballdommer og dametrener, og i dag en av de mange i KIL/Hemnes frivilligkorps.

Draktvasker

Selvsagt er han til stede når det er kamp i Ånesøyan, så også lørdag.

Etter den avgjørende kampen mellom KIL/Hemne og Molde lørdag, der hjemmelaget vant 3–2 og er klar for kvalifisering til 1. divisjon, fikk veteranen Ole seg en overraskelse; damelaget slo til med bursdagssang!

Utenfor klubbhuset formelig klenget spillerne seg rundt Ole og sang for full hals.

— Utrolig artig, dette setter jeg stor pris på. Det er jo jeg som vasker draktene deres, sier Ole Kvernstad til ST etter seansen.

Fikk holde pokalen

Han mener dette er et godt eksempel på hvordan fotballfamilien KIL/Hemne står sammen; setter pris på og verdsetter hverandre, og at dette gir inspirasjon til videre frivillig innsats for laget.

— Flotte jenter, sier Ole Kvernstad, som selvsagt fikk holde pokalen – beviset på at KIL/Hemne er klar for kvalikspill til 1. divisjon neste år.