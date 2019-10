To nye og to gamle utvalgsledere

Nyheter

Torsdag kveld ble Gunn Iversen Stokke (Sp) formelt ny ordfører i Skaun kommune. Forut for ordførervalget ble det stemt over formannskapets medlemmer. De ni medlemmene skal bestå av tre representanter fra Sp, to fra Ap, og én hver fra fra Buviklista, SV, KrF og Høyre.

Dermed vil formannskapet i kommunestyreperioden som går fra 2019 til 2023 bestå av Stokke, Steinar Svorkland og Mildrid Wiggen Gimseng (alle fra Sp), Siri Grøttjord og Ove Sem (begge Ap), Bjørn Hammer (Buviklista), Ellinor Bustad (SV), Erik Fenstad (Høyre) og David Sørli Nielsen (KrF).

Bjørn Hammer ble valgt som varaordfører, mens Anita Gilde (Frp) ble valgt som leder av kontrollutvalget.

Plan og miljøutvalget (PMU) vil bestå av leder Øystein Wiggen (Sp), nestleder Willy G. Horrigmo (Buviklista), Arne Morten Lundhaug Johnsen (SV), Cathrine Vuttudal (Sp), Turid Blækkan (Sp), Øystein Syrstad (Ap), Siri Høgsteggen (Ap), Martin Talsnes (Ap) og Barbro Bolme (H).

Helse-, oppvekst og miljøutvalget (Hoku) blir som følger: leder Astrid Gimseng (Sp), nestleder Margarita Pareja (MDG), Hilde Kristin Viggen Rønneberg (Sp), Marit Therese Halvorsen (Buviklista), Kristin Morken (Sp), Ketil Solberg (Ap), Elin Berge (Ap), Lars Arne Pedersen (Ap) og Jørgen Høyem (H).