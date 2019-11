Kjørte av veien og havnet på taket

Nyheter

Klokken 15:45 fikk politiet melding om en utforkjøring på fylkesvei 462 (Gjølmeslien). Alle nødetater ble sendt ut etter at en bil hadde kjørt av veien og havnet på taket.

- Det var to personer i bilen, men det skal ikke være snakk om noe personskader. Bilen var derimot ikke kjørbar etter at den hadde landet på taket, forteller Wenche Johnsen ved operasjonssentralen i Trondheim.

Det ble brukt en drøy time på bilberging, men trafikken skal nå gå som normalt på stedet.

- De to personene som satt i bilen ble kjørt til legevakten for en sjekk. Jeg har ikke noe informasjon om at det har blitt opprettet sak, men det kan gode være at det har blitt, sier Johnsen.