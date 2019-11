Slik bor flyktningene

Nyheter

I november ventet mor, far, og fire barn fra Kongo på Entebbe internasjonale flyplass i Uganda. I hovedstaden Kampala hadde familien vært i flyktningleir i ti år. På familiens boardingkort stod det TRD - Trondheim. Samtidig, i Skaun kommune, finpusset flyktningtjenesten de siste detaljene for at overgangen fra én verden til en annen, skulle bli så ukomplisert som mulig.