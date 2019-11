Front mot front på E39

Nyheter

Klokken 15.39 skriver politiet på Twitter at de har fått melding om en trafikkulykke på E39. Det er snakk om en front mot front ulykke som skal ha skjedd cirka 5 kilometer vest for for Orkanger i retning Gangåsvatnet.

#Orkanger, E-39 Melding om trafikkulykke, front mot front. Ca 5 km vest for Orkanger retn Gangåsvatnet. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) November 30, 2019

Nødetater har rykket ut. Ifølge vegtrafikksentralen på Twitter, må en regne med kø i forbindelse med ulykken.

I tillegg skal det stå to vogntog lengre øst i nærheten av Råbygda.