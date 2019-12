Anita vant prisen

Nyheter

Slik introduserte Dag Olav Løseth, daglig leder i Orkla sparebank, vinneren av årets messepris på Orkdalsmessa. Og vinneren var Anita Harrang, som stilte ut selvlagde produkter - der mange av varene er gjenbruk av gamle ting og materialer.

Hu har blant annet laget særegne telys- og kubbelys-holdere av gamle lampetter og lampekupler, så det er mye nostalgi i Harrangs produkter.

Løseth begrunnet valget av vinner slik:

- Gjenbruk er årets tema for messa, og vinneren har på kreativt vis gjenbrukt gammelt treverk, glass og lampekupler og laget flotte interiør- og bruksartikler av dette i stedet for at det har blitt kastet.

En svært overrasket Anita Harrang kom opp på scenen for å motta prisen - et vakkert åkle fra Husfliden.

- Jeg er i sjokk, og jeg blir nesten rørt. Jeg setter så stor pris på dette, sa Harrang og takket Løseth for prisen.