Sjetteklassingene gjorde en innsats for andre

Rett ved Orkanger torg, i kjelleren i familiesenteret, har Sanitetsforeningen i Orkdal en gratisbutikk. Her kan de som trenger det komme å hente seg blant annet klær, leker og mye annet. Dette er ment som et tilbud for dem som har litt trang økonomi. Lørdag er gratisbutikken åpen for siste gang før jul, og da passet det bra med litt påfyll av klær, ting og tang.