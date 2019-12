Politiet opplyste fredag klokka 14.15 at en bil har kjørt inn i et tre på Løkken ved Meldal folkebibliotek.

Dette må ha skjedd for ei stund siden, siden motoren på kjøretøyet er kald, opplyser politiet på Twitter.

