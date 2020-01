Stoppet bil og gjorde etter hvert et betydelig narkotisk beslag

Nyheter

Det var onsdag kveld at politiet stoppet en bil på Orkanger som kom fra ferjeleiet på Valset etter å ha fått tips. Tre personer ble pågrepet og det ble etter hvert funnet betydelige mengder narkotika.

#Orkanger. Etter tips har vi stanset en bil som kom fra Valset fergeleie. 3 personer pågrepet etter funn av narkotika, samt mistanke om ruskjøring. Sak opprettes. — Politiet i Trøndelag (@PolitiTrondelag) January 1, 2020

- Vi fikk meldinger fra forbipasserende som hadde reagert på oppførselen deres. Det er tre personer født i 1988, 1985 og 1994 som er pågrepet. Føreren av bilen er anmeldt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand, mens alle er anmeldt for besittelse av narkotika, sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Ransaket hus og bil

Det ble til sammen funnet betydelige mengder narkotiske stoff både i bilen og i bopelen til de tre pågrepne personene. Det ble blant annet funnet 40 gram marijuana, 70 gram amfetamin og 90 gram hasj. I tillegg ble det funnet dopingpreparater og flere typer narkotiske plantemateriale. I følge Fagerholt er dette et sjeldent stort beslag.

- I lokal målestokk og om vi ser på statistikk fra 2019, så er dette et betydelig beslag. I tillegg til dette ble det også funnet en del kontanter. Det var vel snakk om 13 000 kroner, sier Fagerholt.

Videresalg?

Mengden narkotika var såpass stor at politiet ikke kan utelukke at det er snakk om videresalg.

- Jeg har ikke lest over avhørene som har blitt gjort, men vi kan ikke se bort fra at dette også er tenkt til salg, sier Fagerholt.

De tre anmeldte personene i 20- og 30-årene er lokale.

- Dette er kjenninger av politiet, sier Fagerholt.