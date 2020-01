To kjørte for fort og fire brukte mobil under kjøring

Nyheter

Den lokale UP-patruljen (UP425) gjennomførte tirsdag ettermiddag en fart- og adferdskontroll på fylkesvei 65 sør for Torshus.

Patruljen pakket sammen utstyret like før klokka 14.30.

- Resultatet ble totalt seks forenklede forelegg; to for hastighet og fire for ulovlig bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring, opplyser politibetjent Viggo Hansen ved Orkdal lensmannskontor.

Høyeste målte hastighet var 73 km/t i 60-sonen.