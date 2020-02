Enorme snøforskjeller i ST-land

Nyheter

Det ser ut som de aller fleste har fått snø i distriktet. Så er det noen som har fått litt mer enn andre. Ifølge Lillian Nordstrøm som bor i Høydal i gamle Meldal kommune, våknet hun opp til cirka èn meter snø i gårdsplassen sin.

- Det har kommet nesten en meter snø siden i går formiddag. Broren min Jonny, brukte fire timer på å brøyte gårdsveien som er på tre kilometer. Han brukte traktor med fres både på veien og i gårdsplassen, sier Nordstrøm.

Hun kan fortelle at Høydal er et lite snøhull og det er ikke uvanlig at det kommer mye snø der.

- Det pleier å komme en del snø her. Gården ligger cirka 400 meter over havet og ligger mellom Frilsjøen og Storbuan, sier Lillian.

Bildet fra Høydal står i sterk kontrast med bildet som er tatt utenfor Halsa sjukeheim i Heim kommune samme dag. Der var det ikke så mye som et snøfnugg.

- Vi ser at det er store lokale forskjeller når det kommer til mengde nedbør og hvilken type nedbør som har kommet. Noen har fått en halv meter snø, mens andre steder har det ikke kommet noe snø, sa vakthavende meteorolog Anne Solveig Andersen til ST torsdag morgen.