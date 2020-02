Hærverk i fyret

Nyheter

Onsdag mottok politiet melding om skadeverket i fyret i Terna på Orkanger. Fyret ute på moloen er en populær plass blant annet for folk som går tur. Her kan de gå inn og varme seg, og skrive navnet sitt inn i ei bok.

- Det var båtklubben som varslet om hærverket. Denne gangen hadde noen tent på et støvbrett og en kost, som lå der inne, forteller Randi Fagerholt ved lensmannskontoret.

Dette var bare ett av flere tilfeller av skadeverk i fyret den siste tida. I forrige uke hadde noen tent på på undersida av bordet, mens en livbøye og ei dør var ødelagt for enda lenger siden.

- Det er grunn til å tro at dette skyldes guttestreker; at det er ungdommer som står bak, sier hun.

- Hvordan vil dere følge opp saken?

- Vi skal kontakte båtklubben for å få mer ingormasjon, samt at vi må følge med området framover, svarer Fagerholt, som legger til at de er interessert i tips i saken.

Det seks meter høye fyret ble satt opp i 2011.