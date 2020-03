UD ber nordmenn komme hjem

Nyheter

Lørdag formiddag går Utenriksdepartementet ut og fraråder alle reiser som ikke er strengt nødvendig. Rådet gjelder for alle land, og i første omgang i perioden 14. mars til 14. april.

Samtidig oppfordrer UD alle norske borgere som er på reise i utlandet om å reise hjem, så snart of så trygt som mulig.

På sine nettsider skriver UD at årsaken til disse oppfordringene er økningen i utbredelse av koronaviruset internasjonalt og den uforutsigbare og vanskelige situasjonen for mange reisende.

– Om du befinner deg i utlandet anbefaler vi at du tar kontakt med ditt reise-, fly- og/eller forsikringsselskap for informasjon om hjemreise. Vi anbefaler alle å følge med på lokale nyheter, særlig om utbredelse av smitte, samt på informasjon og anvisninger fra stedlige myndigheter. Følg med på flyplassene og flyselskapenes hjemmesider for reiseoppdateringer, skriver UD.