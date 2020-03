Har funnet fellesnevneren mellom koronasmitten i Skaun og Orkland

Nyheter

Torsdag ble det kjent at en mann i 40-årene testet positivt for koronasmitte i Skaun kommune. Mannen, som nå er isolert sammen med familien sin, er den tredje personen som har testet positivt for viruset i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt.

De to første testet positivt i Orkland kommune på tirsdag. Nå bekrefter Orkland kommune at det er en sammenheng mellom de tre tilfellene.

Sammenheng

Familien som bor i Skaun ble satt i karantene tirsdag kveld.

- Fellesnevneren mellom tilfellene i Orkland og Skaun er samme arbeidsplass på Shawcor, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell ifølge en pressemelding, sendt ut torsdag ettermiddag.

Det ble tatt prøve da vedkommende hadde symptomer og hadde vært i nærkontakt med kollega på Shawcor.

– Han har vært i karantene frem til i dag, da det positive svaret ble klart. Etter det har han blitt isolert av kommuneoverlegen i Skaun i henhold til prosedyre. Han har det etter forholdene bra og det er ikke behov for sykehusbehandling nå, sier Wikell.

Smittestatus torsdag for STs kommuner: Flere hundre er testet Torsdag formiddag ble det klart at én person har testet positivt for koronaviruset i Skaun kommune.

- Ikke uventet

Shawcor har vært veldig delaktig i kartleggingen og de har valgt å holde deler stengt på bakgrunn av risikovurdering og oppsporing.

Wikell advarer mot spekulasjoner og ryktespredning.

- Dette tilfellet var innenfor kartlagt smittesirkel og ikke uventet, understreker han