«Underlivshumor» kostet mannen 16 000 kroner

En mann i 20-åra bosatt i Orkland kommune, er av Politimesteren i Trondheim ilagt ei bot på 16 000 kroner for flere tilfeller av utagerende oppførsel.

Underlivskarakteristikker

Det hele starta på et forsamlingshus i en nabokommune i romjula i fjor. Mannen oppførte seg da utagerende overfor andre gjester, og vaktene måtte legge ham i bakken for å få kontroll på ham.

Da politiet ankom, sparket han gjentatte ganger i vinduet og høyre bakdør da han ble satt inn i politibilen. Sparkene førte til riper i glasset på vinduet og døren ble skjev.

Han satte seg også kraftig til motverge da han ble anholdt, påsatt håndjern og ført til politibilen. Også politiet måtte legge ham i bakken for å få kontroll på ham da han stakk av.

Han har også kommet med karakteristikker knyttet til «mannlige og kvinnelige underliv» mot to politibetjenter i tumultene.

I forelegget som er utstedt, framgår det at mannen må sone 32 dager i fengsel dersom bota ikke blir betalt.

Kan bli enda dyrere

Videre bygger bota på at forelegget vedtas, slik at det er lagt inn en «forhåndsstrafferabatt» i beløpet på 16 000 kroner. Det vil si at dersom mannen ikke vedtar bota, fremmes saken for domstolene. Da vil det bli lagt ned påstand om ei bot på 19 200 kroner, subsidiært 38 dagers fengsel. I tillegg blir det også krevd saksomkostninger til det offentlige.