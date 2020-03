Mann i 30-årene koronasmittet i Orkland

Nyheter

– Det var et ventet tilfelle som skriver seg fra det første smittetilfellet. Jeg fikk en telefon fra mikrobiologen på St. Olavs hospital i formiddag, sier kommuneroverlege Jimmy Wikell.

Mann i 30-årene

Dette er det tolvte smittetilfellet i Orkland.

– Det er en mann, han er i god form, og behandles i hjemmet med vanlig isolasjon. Han har allerede vært i karantene i lengre tid med bakgrunn i det første tilfellet. Derfor settes ingen flere i karantene som følge av dette. Dette på bakgrunn av smittevernarbeidet som ble gjort på et tidligere stadium, slik at det er ingen flere smitteveier, sier Wikell.

Ifølge Orkland kommunes pressemelding er det snakk om en mann i 30-årene.

Utelukker ikke mørketall

I våre fire øvrige kommuner er det ikke meldt om nye positive smittetilfeller lørdag formiddag, men i Rennebu ble den femte positive prøven kjent, fredag ettermiddag.

– Det var ikke så uventa. Det er smitte fra en tidligere kjent smittesirkel, sier kommuneoverlege Arne Opdahl.

Heim fikk sitt første positive smittetilfelle på torsdag.

– Det er fortsatt én person som er smitta i Heim. Det er ingen flere positive prøver, men vi venter på svar på én eller to porølver. Ellers er det lite nytt. Det er få som blir testa nå, så vi kan ikke utelukke at vi har mørketall. Men det er positivt at de vi har testa ikke er positiv.

– Jeg har ikke hørt noe nytt. Vi tok tre nye prøver i dag, sier kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevoll.

Ingen positive prøver i RIndal

ST har ikke kommet i kontakt med kommuneoverlege i Rindal, Mari Wold, men i en pressemelding skriver Wold at status per 27.03 mars klokka 14, var at det er ingen med påvist koronasmitte i Rindal.

Rindal er dermed den eneste kommunen i vårt nedslagsfelt uten påvist koronasmitte.