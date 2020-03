Førerkortet beslaglagt etter at container falt av på E39

Nyheter

En sivil lastebil med containere som inneholdt militært materiell mistet tidlig fredag formiddag én av containerne i utgangen av rundkjøringa på E39 ved Shell Bårdshaug. Ingen personer kom til skade.

Bilen bak lastebilen klarte heldigvis å stoppe, da stroppene på containeren røk.

– Jeg hørte et brak bak bilen og snudde meg for å se – da så jeg at containeren falt i bakken, og personbilen som kom bak rakk heldigvis å stoppe. Smellet hørtes godt, og det var bra at bilen som lå bak hadde god avstand til lastebilen, sa Bianca Mellingsæter til Adresseavisen.

Både politi og militærpoliti kom raskt til stedet. Militærpolitiet ankom fordi det var militære containere som ble fraktet.

Det ble opprettet sak, og etterforskning ble iverksatt, etter uhellet som potensielt kunne vært livsfarlig.

Føreren av lastebilen fikk beslaglagt førerkortet. Årsak: For dårlig sikring av lasten.

Containeren inneholdt militært utstyr som skulle fraktes tilbake etter militærøvelsen Cold Response i Troms fylke, som ble avlyst på grunn av koronakrisen. Dette fraktes tilbake til Orkanger havn, og deretter vil det gå videre på biltransport til fjellagrene rundt om i Trøndelag.