Observerte skispor i snøras på Ruten

Politiet mottok mandag klokka 12.35 melding om et snøras som har gått sørøst fra toppen av Ruten i Heim kommune. En skigåer meldte at en skavel hadde rast ut, og det var sett et skispor inn i raset og ett ut.

- Melderen har søkt i området med skredsøker, men ikke registrert noe. Han har heller ikke sett folk i området, forteller Randi Fagerholt ved Orkdal lensmannskontor.

Hovedredningssentralen (HRS) er varslet.

- Vi har snakket med melderen og rådført oss med HRS. Det er besluttet at det ikke iverksettes tiltak, sier Fagerholt.

Det er heller ikke meldt om personer som er savnet i området.