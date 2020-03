Nyheter

Rennebu kommune er fem av de drøyt to tusen innbyggerne smittet. Sett ut i fra innbyggertall og antall smittetilfeller, er dette det klart høyeste tallet blant de fem kommunene. Kommunen har et av landets strengeste karantenetiltak, i hvert fall frem til torsdag.

– Vi driver og forbereder vedtak som skal legges frem torsdag klokka 18. Temaet er nokså klart, spørsmålet er i hvor stor grad vi vil fortsette linja med å holde avstand, sier kommuneoverlege Arne Opdahl.

Inn i fase 2

– Jeg har akkurat sendt rundt et dokument fra Norsk helseinformatikk, allmenlegenes fagorgan. Der kommer det frem at vi er over fase 1, og i begynnelsen av fase 2. Sosial isolasjon, karantene og sosial distansering er viktig og effektivt i smittevernet, og det har vi vært tidlig ute med. Rådet mitt vil være at vi fortsetter. Det er ei vurdering som kriseledelsen som skal være med på.

- Hva innebærer overgangen fra fase 1 til fase 2?

– Fase 1 er kun importerte tilfeller, mens i fase 2 så begynner det å bli spredning internt, for eksempel via familie, grupper og miljø.

Krysser fingrene

Selv om Rennebu har fått nasjonal oppmerksomhet som følge av de strenge grense- og karantenebestemmelsene, har ikke kommunen hatt positive smittetilfeller siden 27. mars.

– Dette er fordi vi ikke har hatt nye importerte tilfeller, og vi har kontroll på de smittetilfellene vi har boende i kommunen. De smittede er i isolasjon, og familiemedlemmer i isolasjon regnes også som syke, selv om prøven er negativ. Dette er et resultat av tiltaket med de positive vi har.

Opdahl sier at det heller ikke i dag, 31. mars, er noen nye smittetilfeller.

– Vi krysser fingrene for at vi ikke får noen nye, og det er det vi øker eller reduserer sjansen for nå, avhengig av hva vi kommer frem til på torsdag.

Spådommer

Heller ikke Heim kommune, som per dags dato, har hatt ett positivt tilfelle, er det nye positive prøver å melde om. Kommuneoverlege Cecilie Hatlenes mener det er lite å lese ut av tallene som viser at det ikke har vært noen positive smittetilfeller i noen av våre fem kommuner de siste tre dagene. I Heim ble den positive prøven offentlig 26. mars.

– Vi kan ikke spå noe ut fra det, vi tester ganske få. Det er mest helsepersonell, så jeg tror ikke vi kan lese så mye ut av det. Vi tester ut i fra indikasjoner på smitte. Som jeg har sagt tidligere, så må vi anta at det er mørketall, sier Hatlenes.

- Ren spekulasjon

– Det er ingen nye tilfeller. Vi venter på ett prøvesvar, men det tas nye prøver i dag frem til klokka 16. Fortsatt én person innlagt på sykehus, og ti personer behandles i hjemmet, sier kommuneoverlege i Orkland, Jimmy Wikell.

I Orkland har det ikke vært positive smittetilfeller siden 28. mars. Det er tre dager siden.

- Er dette på grunn av at smitteeffekten er i ferd med å flate ut eller skyldes det færre tester?

– Det er en kombinasjon av både lokale og nasjonale tiltak vi nå ser effekten av. Det tas noen færre prøver nå sammenlignet med startfasen, men det er færre helsepersonell som nå blir, og flere i befolkningen generelt. Men om dette er medvirkende, er ren spekulasjon, sier Wikell.

– Det er stadig økning i antall tilfeller i Norge, men kommunene er i forskjellige faser. For Orkland vil det med nåværende tiltak være forventet at kurven flater noe ut innen en kommer inn i neste fase.

- Det er smitten vi isolerer

Heller ikke i Skaun meldes det om nye smittetall. Den forrige positive prøven ble tatt 26. mars. Det er i dag fire positive smittetilfeller i Skaun.

– Vi testet to i går og tre i dag. Det blir ikke så mange med disse retningslinjene fra folkehelsa, men nå har FHI sagt at vi skal forsøke å ta noen flere tester igjen, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

– Jeg tror egentlig at Trøndelag har veldig god kontroll på familiene der det er smitte.

- For dette handler jo egentlig ikke om å isolere folk, men om å isolere smitte?

– Ja, det er jo den vi skal isolere. Hvis man isolerer smitten ordentlig, så vil det ikke smitte mer. Vi har god kontroll på de som er smittet, men det er disse mørketallene vi ikke vet om, som er litt skumle.

Null i Rindal

Det er fortsatt ikke meldt om positive smittetilfeller i Rindal kommune. ST har ikke lyktes i å komme i kontakt med kommuneoverlege Mari Wold, tirsdag, men på kommunens hjemmeside står det ingenting om noe positivt smittetilfelle.

Dermed fordeler antall smittede seg slik: Orkland: 12, Skaun: 4, Rennebu: 5, Heim: 1, Rindal: 0.