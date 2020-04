Smittestatus fredag: - Den smittede er satt i hjemmeisolasjon

Nyheter

- Vi fikk et nytt tilfelle sent i går kveld. Dette er snakk om en person som har sittet i karantene. Vi antar å vite hvor smitten kommer fra og sjekker om vedkommende har fulgt retningslinjene for karantene. Vi har i hvert fall satt i gang smittesporing og oppfølging, sier kommuneoverlege i Skaun Helge Hatlevoll.

Det er en kvinne i 70-årene som har testet positivt. Skaun kommune har nå fem smittetilfeller. Det forrige positive tilfellet i kommunen ble kjent 26. mars.

Kommuneoverlege i Orkland har vært i møter i hele dag, men skriver følgende i en SMS til Avisa ST:

- Ingen nye tilfeller i Orkland i dag. Ikke noe nytt å rapportere om i henhold til korona. Et vedtak blir behandlet politisk i formannskapet. Når konklusjon er ferdig gir vi beskjed om det, sier Wikell.

ST har vært i kontakt med kommuneoverlegene i Heim og Rennebu som kan fortelle at det er ingen nye smittetilfeller.

- Vi har testet 120 totalt så langt og de siste prøvene som har kommet inn har vært negative, sier kommuneoverlege Arne Opdahl i Rennebu.

Heims kommuneoverlege Cecilie Hatlenes kan fortelle om det samme.

Heller ikke i Rindal er det meldt om nye smittetilfeller fredag ettermiddag. Det er den eneste kommunen i STs nedslagsfelt uten smittetilfeller.