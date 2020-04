Politiet etterlyste jogger som drakk vann

Nyheter

Tidligere i dag mottok politiet melding om en person som skal ha hoppet over rekkverk og gått ned mot Haugaelva i området Haugabakken i Heim kommune. Dette er ved fv 680 ved Shell-stasjonen på Kyrksæterøra.

– Det er konstatert at spor går opp igjen på stedet. Vi søker etter person - noen som kjenner seg igjen? spurte politiet på Twitter klokka 14.49.

Alle enheter skal ha rykket ut, og flere skal ha hjulpet til med søk på stedet, og politiet ba om at tips ringes inn til 02800.

Person i treningsklær

Ifølge Adresseavisen skal politiet ha mottatt tips kloka 13.20, om at en person iført treningsklær skal ha løpt ned mot elva.

- I ettertid har vi konstatert at det er veldig liten vannføring i elva, og brannvesenet ser at det går spor opp igjen mot veien. Men vi har satt i verk et større opplegg for å prøve å finne ut hvem dette er, sier operasjonsleder Bjørn Handegard i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

Avsluttet

Klokka 15.16 ble søket avsluttet og etterlysningen opphevet. Det skal ha vært snakk om en jogger, en gutt, som var nede i elva for å drikke vann.

– Søk avsluttes. Kostatert at ingen er i behov for hjelp skriver politiet på Twitter.