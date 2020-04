Smittestatus tirsdag: – Det er egentlig ikke noe nytt

Nyheter

På mandag sa helseminister Bent Høie (H) at smitten er under kontroll i Norge. Uttalelsen var basert på at smittede nordmenn nå smitter i gjennomsnitt 0,7 andre, ifølge VG. Dersom beregningene er riktige, betyr det at virusutbruddet ikke lenger vokser, og at antallet sykehusinnleggelser vil gå ned dersom trenden fortsetter

Rindal kommune er den eneste kommunen i vårt nedslagsfelt uten positive smittetilfeller.

– Det er ikke noe nytt å melde herfra, det er stille og rolig. Vi venter på svar på et par prøver. Det er ikke planlagt flere prøver før påske. Siden vi ikke har noen positive tilfeller, er det naturlig at vi tar færre prøver enn andre kommuner som har smitte. I tillegg har vi svært få som er/har vært i karantene, og innbyggerne har vært svært flinke til å overhold smitteverntiltakene, sier kommuneoverlege Mari Wold.

Orkland

I Orkland er tretten kjente smittetilfeller. Fem av disse er friskmeldt. Det ble tatt tretti prøver på mandag, og alle var negative. På tirsdag ble det tatt tre prøver.

– Det er lite nytt å fortelle herfra. Antall positive smittetilfeller er det samme, og ingen flere er friskmeldt. Da jeg snakket med dem på mandag, hadde de det bra, og jeg regner med de har det bra i dag også, sier kommuneoverlege Jimmy Wikell.

Dermed er status i Orkland det samme som på mandag. Det vil si at åtte personer fortsatt er syke av covid-19.

Skaun

Skaun kommune meldte om sitt forrige positive smittetilfelle 3. april. De to første tilfellene i kommunen ble kjent 19. og 20. mars; det er to uker siden.

– Det er egentlig ikke noe nytt. Det er ingen positive prøver, sier kommuneoverlege Helge Hatlevoll.

- Egentlig ikke, er det ingen friskmeldte å melde om?

– Per definisjonen er man frisk syv dager etter at de siste symptomene ga seg. Én familie (de to ovennevnte, journ.anm.) kan regnes som friskmeldt, men dette med friskmelding har vært omdiskutert.

Andre smittetilfelle i Heim

Det lyktes ST å komme i kontakt med kommuneoverlege i Heim kommune, Cecilie Hatlenes, tirsdag ettermiddag. Tidligere på dagen opplyste Hatlenes i en pressemelding at Heim har fått sitt andre positive smittetilfelle.

– Vedkommende har relasjon til den første med påvist smitte, og påvist smitte var således ikke uventet. Vedkommende har sittet i isolasjon på bakgrunn av mistanke om smitte, og det er ikke fare for noe smittespredning. På bakgrunn av helsetilstand blir vedkommende nå observert på sykehus, skrev Hatlenes i meldinga.

Rennebu

Kommuneoverlege Arne Opdahl, sier følgende, tirsdag formiddag:

– Det er ikke noe nytt å melde hva smittetilfeller eller friskmeldinger angår.

Det forrige kjente smittetilfellet i Rennebu, ble kjent 27. mars.

ANTALL SMITTEDE I «ST-LAND»: 25

Orkland: 13, Skaun: 5, Rennebu: 5, Heim: 2, Rindal: 0



ANTALL FRISKMELDTE I «ST-LAND»: 6

Orkland: 5, Skaun: 0, Rennebu: 1, Heim: 0, Rindal: 0