– Det har blitt færre og færre krenkende hendelser

Vi er glade for at vi er på rett vei, og at elever, foresatte og skole jobber sammen om å få til dette.

Nyheter

ST har tidligere skrevet om en skolemiljøsak ved Buvik skole, der Fylkesmannen konkluderte med at skolen ikke har oppfylt sin plikt overfor en elev. Skolen ble pålagt å gjennomføre sju konkrete tiltak for å bedre elevens skolehverdag. I et brev til Skaun kommune, skriver Fylkesmannen at tiltakene anses som gjennomført, og at saken nå er avsluttet fra Fylkesmannens side.