Smittestatus lørdag: - Det er naivt å tro at dette er over

Nyheter

Kommuneoverlege Jimmy Wikell i Orkland kunne lørdag melde om at de ikke har noen i isolat, og at alle smittede nå er friskmeldte.

— I dag fikk vi melding om seks friskmeldte personer i Orkland, sier Wikell.

Smittestatus - En person er skrevet ut fra sykehus Fredag ettermiddag var det ingen nye registrerte smittetilfeller i våre fem kommuner.

Må finne balanse

Han merker nå at det stadig oftere kommer positive nyheter rundt koronakrisen.

— Blant annet har vi hatt fire smittede barn, alle de er i storform, sier han.

— Hvordan ser du på denne trenden nå opp mot at barnehager og skoler åpner igjen?

— Det er veldig godt nytt. Men samtidig må vi erkjenne at koronautbruddet kan ha flere faser, og at vi kan stå overfor ei oppblussing. Dette er ikke over, det er naivt å tro. Det er heller ikke urealistisk å tro at vi kan få flere smittetilfeller etter påske, som er ei tid der folk har besøkt hverandre. Nå åpner også flere arbeidsplasser, noe som betyr at flere mennesker er i kontakt med hverandre. Statistisk øker det smittefaren.

— Men det er altså snakk om å finne en riktig balanse?

— Det er helt riktig, skulle vi ha vært hundre prosent sikre, måtte vi ha stengt ned samfunnet, kanskje ut året. Derfor er det bra å finne en balanse i dette med å åpne gradvis opp, sier Jimmy Wikell.

Fem negative

Rindal holder fortsatt «nullen», og har ingen smittede.

— Vi har heller ingen prøver vi venter svar på nå, så får vi vente og se de neste ukene hva som skjer etter hvert som vi åpner opp ting igjen, sier kommuneoverlege Mari Wold.

I Rennebu er det samme status som før, og kommuneoverlege Arne Opdahl sier at han håper det ikke kommer en ny bølge av smittede nå etter påske.

I Skaun er det heller ikke påvist nye smittetilfeller, og kommuneoverlege Helge Hatlevoll forteller om fem negative prøvesvar i går (fredag).

Ingen nye

Heim har heller ingen nye tilfeller ut over de to som er registrert. Kommuneoverlege Hanne Boksasp Bryn har ikke vært tilgjengelig på telefon, men rådmann Torger Aarvaag bekrefter statusen.

— Vi har ingen nye tilfeller i Heim, skriver Aarvaag i en sms til ST.