Ny barnehage til over 35 millioner kroner

Kommunestyret i Heim gikk forrige uke inn for å gi en ekstrabevilgning på drøyt to millioner kroner til riving og oppbygging av Ven barnehage og administrasjonsbygg. Prosjektet hadde i utgangspunktet en totalramme på over 33 millioner kroner, men politikerne sa også ja til å øke investeringsrammen med over to millioner kroner. Dermed har prosjektet nå en kostnadsramme på drøyt 35,5 millioner kroner.