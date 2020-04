Skuffet over russen – har gjort det straffbart å samles flere enn fem

Heim kommune gikk torsdag ut med en melding om at de har fattet et lokalt vedtak om forbud mot forsamlinger på mer enn fem personer. Vedtaket begrunnes med at russen likevel, på kort varsel, har bestemt seg for å gjennomføre russefeiring.