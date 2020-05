Savnet 6-åring er funnet

Nyheter

Onsdag ettermiddag skriver politiet at de leter etter en gutt på 6 år som ikke har kommet hjem fra Grøtte barneskole, på Fannrem i Orkland kommune.

– Han er iført lysegrå bukse, mørkeblå Norheim softshelljakke, og har en oransje trøndersekk, skriver politiet på Twitter klokka 16.15.

Litt etter klokka 16.30 får ST opplyst at gutten er funnet i god behold. Det bekrefter også politiet på Twitter.

– Gutten ble funnet klokka 16.18, sier innsatsleder Sivert Grøntvedt.

Det var etter at skolen sendte ut varsel til buss og andre foresatte om at 6-åringen var savnet, at politiet fikk melding om at gutten var hjemme hos en venn.