Lager lokal matfestival

Nyheter

Trøndersk matfestival har med årene vokst seg større og større. I 2019 deltok 185 utstillere fra hele Trøndelag, og 225 000 tok turen for å se og smake på lokal mat. Med en samlet omsetning på 13, 8 millioner kroner, er festivalen en viktig arena for mat- og drikkeprodusenter - også for de 12 produsentene som utgjør Thamsriket - smaker fra Orkland.

I år blir det imidlertid en ny vri på festivalen

Bårdshaug

Med et stort antall utstillere og besøkende, ble det på grunn av koronapandemien umulig å gjennomføre årets matfestival som vanlig. Men lokalmatopplevelser blir det, og det i hele fylket.

– Vi skal arrangere markedsdager 30 og 31 juli, forteller lokalmatprodusent i Smaker av Orkland, Siv Molde.

I fjor deltok produsentene som utgjør Smaker av Orkland, for første gang med en felles stand under matfestivalen i Trondheimen. Det skulle de egentlig gjort i år også, men ble stoppet av koronapandemien. Derfor arrangerer de en lokal utgave av matfestivalen i stede.

– Markedsdagene blir arrangert på området utenfor Bårdshaug herregård, og inne i Borgstua, forteller Molde.

Der vil lokalprodusentene som skulle deltatt på matfestivalen stå å selge varene sine.

– Vi har også fått med flere produsenter enn de som deltok på vår felles stand under matfestivalen i fjor, forteller Molde.

Kurs

Men salg av produkter er ikke det eneste som vil skje disse dagene.

– Vi kommer til å arrangere flere ulike kurs innen mat og drikke.

Hvilke kurs dette blir, vil de komme tilbake til etter hvert.

Men det er ikke bare på Bårdshaug folk kan få oppleve lokalprodusert mat.

– Vi skal ha et rebusløp som skal gå til de forskjellige gårdene hvor det produseres mat og drikke. Her kommer det også til å være premiering, forteller Molde.

Den lokale matfestivalen sammarbeider også med Orkla industrimuseum og Bergmannskroa.

– Det blir blant annet mulig å spise lokal mat på Bergmannskroa disse dagene.

Lokal mat, blir det også på Thamshavnbanen.

– Det blir mulig å bli med på en togtur hvor man får en lokalmatbok å kose seg med på turen, forteller Molde.

Det vil bli mulig å ta toget fra Løkken, spise lokalmat på veien, bruke litt tid på festivalområdet på Brådsheug, for så å ta toget tilbake igjen.

– Hvordan blir det å arrangere lokal matfestival i stede for å delta på en stor matfestival.

– Vi er veldig spente, men gleder oss veldig.