Kjørte 138 km/t - mistet førerkortet

Nyheter

Lørdag ettermiddag ble det både forelegg og førerkortbeslag da UP hadde flere trafikkontroller i regionen. I Heim kommune ble det skrevet ut tre forenklede forelegg etter at UP hadde laserkontroll på E39 ved Staurset. Høyeste hastighet ble målt til 81 km/t i 60-sonen.

I en kontroll på fylkesvei 65 ved Follo i Orkland ble det ti reaksjoner, og der var høyeste hastighet 120 km/t i 80-sonen.

På Søvasskjølen endte det med førerkortbeslag for en fartsglad bilist som holdt 138 km/t i 90-sonen. På samme sted ble det gitt to forenklede forelegg for for høy fart. Etter å ha hatt fartsmåling et annet sted på Søvasskjølen, skrev UP ut åtte forenklede forelegg. Her ble høyeste hastighet målt til 110 km/t i 80-sonen.