Åtte nye vogntog ble nektet å kjøre videre

Statens vegvesen hadde natt til onsdag trafikkontroll av tunge kjøretøy på E6 på Berkåk i Rennebu.

Her ble totalt 18 tunge kjøretøy kontrollert. Én fører ble anmeldt for å ikke ha stoppet for kontrollen, opplyser kontrolleder Morten Frantzen i vegvesenet.

Avrenning

I tillegg fikk åtte vogntog bruksforbud på grunn av avrenning fra lasten. De var lastet med laks, og ble stående inntil lasterommet var tilstrekkelig nedkjølt og avrenningen hadde stanset.

- Ett utenlandsk vogntog fikk også bruksforbud for manglende dokumentasjon i fraktbrevet, forteller Frantzen.

Natta før var det samme kontroll på Berkåk. Da ble 16 vogntog vinket inn. Seks av dem fikk bruksforbud. Det vil si at de ikke fikk kjøre videre før problemet er løst.

- Seks vogntog lastet med laks fikk bruksforbud på grunn av avrenning fra lasten. De ble stående inntil lasterommet var tilstrekkelig nedkjølt og avrenningen stanset, fortalte kontrolleder Cato Andre Bakken ved utekontrollen til Statens vegvesen region Midt.

Bedre trafikksikkerhet

Avrenning fra laks kan føre til glatte veier, noe som spesielt er farlig for motorsykler.

Vegvesenet har kontroller langs veg for å sørge for bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter.

- Alle skal komme trygt fram på norske veger, skriver inspektør Bertil Klepp ved utekontrollen i Statens vegvesen region Midt i en e-post til ST.