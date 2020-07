– Alle kan søke

Nyheter

ST har tidligere skrevet om at mange bedrifter har fått økonomisk støtte gjennom statens kompensasjonsordninger. Men ST har også skrevet saker om bedrifter som faller mellom to stoler, og ikke har fått støtte. Nå har ordførerne i Orkdalsregionen bestemt seg for å stille oppsparte midler til dispensasjon.

– Det er ikke noe poeng at næringsrådene sitter med millioner på fond. Derfor er jeg veldig glad for at det var full tilslutning i at vi kunne gjøre det slik. Alle ordførerne var helt enig, sier Gunn Iversen Stokke, som er leder i regionrådet i Orkdalsregionen.

LES OGSÅ: 87 bedrifter har fått nesten 2,5 millioner i krisestøtte

SMB

Orkdalsregionen består av Rindal, Heim, Hitra, Frøya, Orkland og Skaun kommuner, og det er vedtatt å bruke to millioner av næringsfondet til lokale tiltak for koronautsatt næring.

– Vi har sagt at vi fordeler to millioner. Det er ikke kjempestore summer, men sammen med de regionale midlene fra staten som fylkene har fått, så blir det litt penger til hver kommune, sier Stokke, som er ny leder i regionrådet.

I vedtaket står det at det er små og mellomstore bedrifter som kan søke, og at kommunene oppfordres til å samarbeide med lokale næringsforeninger.

– Tanken er at man skal konsentrere seg om de bedriftene som ikke har fått støtte gjennom statens kompensasjonsordninger. Det er ganske mange mindre bedrifter innenfor for eksempel reiseliv, turisme, frisører, hva som helst, som har falt mellom stolene. Det er de som vi særlig ber om at får støtte. Vi har ikke låst det fast, men vi har oppfordra kommunene til å se på slike aktører, først og fremst.

To millioner

Regionrådet har fordelt de to millioner kronene etter den gamle kommunestrukturen. Dermed blir tildelingen som følger:

Rindal: 100 000 kroner

Heim: 290 000

Hitra: 225 000

Frøya: 235 000

Orkland: 800 000

Skaun: 350 000

Stokke håper at søknads- og tildelingsprosessen skal bli enklere enn den har vært i tidligere kompensasjonsordninger.

– Næringsfondet som vi tar pengene fra, er et fond som kommunene selv og fylket har satt inn penger på. Det er ganske omfattende å få ut penger fra fondet, men vi har fått aksept av Fylkeskommunen til å bruke to millioner uten å gå gjennom dette systemet. Det er fordi man ser det slik at de to millionene er penger som kommunene selv har satt inn i fondet tidligere.

Kommunene bevilger

I brevet fra Orkdalsregionen skriver regionrådet, som Stokke leder, at «regionrådet har tillit til at den enkelte eierkommune vil gjøre en jobb for å viderebringe midler til de som lokalt trenger det mest.»

- Hvordan går man frem for å søke?

– Jeg vet ikke hva hver enkelt kommune gjør, men det blir litt mer formelt enn at en bedrift skriver at en gjerne skulle hatt 50 000 kroner. Det må handle om å få kompensasjon for tapte inntekter eller økte kostnader de siste månedene, eller for dekke investeringer for å kunne fortsette drifta, som følge av korona. Poenget er at bedriftene må slippe de lange og tungvinte søkerundene, og at kommunene kan være litt rundere i kantene når de bevilger midler, sier Stokke.

Ifølge Stokke er det klarert at alle små og mellomstore bedrifter kan søke, og ikke bare næringsforeningas medlemmer.

– Det er litt stillstand i dette akkurat nå, på grunn av ferietider, men jeg regner med det blir fortgang på saken når folk er tilbake på rådhusene i august.