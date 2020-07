- Endelig er United tilbake i Premier League

17. juli 2020 vil for alltid stå som en stor merkedag i Leeds Uniteds historie. Da ble det klart at det tradisjonsrike fotballaget er tilbake i engelsk toppserie - etter 16 år i skyggenes dal. Et lag med en stolt historie - og med en svært lojal fanskare - er tilbake i toppen. Nå hylles laget og dets trener, Marcelo Bielsa, av Leeds-fans over hele verden - også i STs distrikt. Vi har snakket med fire av dem.