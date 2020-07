Går inn penger til kreftsyke barn i sitt eget OL

Jeg føler stor glede av praktisk talt å «gå inn penger» til kreftsyke barn. For hver meter jeg går, kommer det nå inn penger.

Nyheter

- OL er de to beste ukene i livet mitt. Også i år skulle jeg ha ferie under OL, som var planlagt i Tokyo. Men så vet vi alle hvordan det gikk. OL ble avlyst på grunn av korona. Men i stedet for å sette meg ned å være trist, forsøkte jeg å tenke nytt. Derfor kom jeg på ideen om å arrangere mitt eget OL, sier Henrik Singsdal.