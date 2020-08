Ti trailere fikk kjøreforbud

Nyheter

Statens vegvesen gjennomførte torsdag på dagtid en kontroll av tunge kjøretøy på Berkåk kontrollstasjon langs E6 i Rennebu.

Det var ifølge kontrollørene mye trafikk på veien mens kontrollen pågikk.

LES OGSÅ: Seks vogntog med laks fikk forbud mot å kjøre videre

Ti tunge kjøretøy fikk bruksforbud. Det vil si at de nektes å kjøre videre før sjåføren har rettet på det som er avviket. Åtte av disse var trailere som var lastet med fisk, og de fikk kjørenekt på grunn av avrenning.

Avrenning kan gi glatte veier, noe som er farlig for andre kjøretøy, og kanskje spesielt motorsykler.

Én av trailersjåførene ble anmeldt fordi han gjentatte ganger er gitt bruksforbud på grunn av avrenning, men ble tatt på nytt.

LES OGSÅ: 22 vogntog ble nektet å kjøre videre

I tillegg ble et russisk vogntog anmeldt på grunn av at kjøretøyet ikke stoppet for kontroll.

Disse kontrollene er først og fremst for å sikre trafikksikkerheten på veiene, men også for bidra til å sikre konkurransevilkårene i bransjen og yrkessjåførernes arbeidsvilkår.